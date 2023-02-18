РФ будет добиваться голосования в СБ ООН по резолюции о "Северных потоках" на следующей неделе

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Россия подготовила и распространила среди членов Совбеза ООН проект резолюции о проведении международного расследования инцидента в Балтийском море с "Северными потоками", заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Сегодня мы распространили в СБ проект резолюции о проведении под эгидой Генсекретаря ООН независимого международного расследования подрыва Северного потока", - написал Полянский в своем телеграм-канале.

Он отметил, что Россия будет добиваться голосования по проекту "на следующей неделе".

8 февраля американский журналист Сеймур Херш сообщил со ссылкой на анонимный источник, что взрывы на трубопроводах совершены якобы по распоряжению президента Джо Байдена. По утверждению собеседника журналиста, диверсию осуществили боевые пловцы ВМС США при содействии Норвегии.

Представители Белого дома и ЦРУ назвали эту публикацию выдумкой.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной - "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм. В РФ возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма. Спецслужбы Швеции также пришли к выводу, что инцидент на газопроводах является диверсией.