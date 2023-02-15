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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:03

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Новой Зеландии

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,9 зарегистрировано в акватории пролива Кука, разделяющего Северный и Южный острова Новой Зеландии, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 09:38 по московскому времени в среду землетрясения находился в 98 км к северо-западу от города Лоуэр-Хатт недалеко от Веллингтона.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,7.

Новая Зеландия
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