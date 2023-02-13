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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:13

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у Курильских островов

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,5 зарегистрирован в акватории Тихого океана близ Курильских островов (Россия), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, очаг зафиксированного в 8:57 по московскому времени в понедельник землетрясения находился в 682 км восточнее Южно-Сахалинска, в 23 км южнее юго-западной оконечности острова Симушир.

По интенсивности землетрясение оценивается как "интенсивное".

Курильские острова
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