Шесть человек погибли в результате крушения военного вертолета в США

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Военный вертолет потерпел крушение на оживленном шоссе недалеко от Хантсвилла (штат Алабама), шесть человек погибли, сообщают американские СМИ.

Военный вертолет UH-60 Black Hawk упал на шоссе в районе Харвест около 15:00 в среду (00:00 четверга по мск.). Ни одна машина не пострадала.

По данным Atlas News, на борту находилось шесть человек, все они погибли.

"Это военный вертолет", - сообщил BNO News представитель Федерального управления гражданской авиации (FAA).

На кадрах с места происшествия видно, что вертолет был полностью охвачен пламенем.

Местные СМИ отмечают, что пожар был быстро потушен.

На месте происшествия работают службы экстренного реагирования.

Офис шерифа округа Мэдисон призвал людей искать альтернативные маршруты в связи с закрытием шоссе.

"Помощники шерифа округа Мэдисон находятся на месте крушения вертолета. Пострадавший район - шоссе 53 рядом с Burwell Road. Мы ожидаем, что вечернее движение в этом районе будет сильно затруднено в течение всего вечера", - говорится в сообщении в соцсети офиса шерифа.