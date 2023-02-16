Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Шесть человек погибли в результате крушения военного вертолета в США

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Военный вертолет потерпел крушение на оживленном шоссе недалеко от Хантсвилла (штат Алабама), шесть человек погибли, сообщают американские СМИ.

Военный вертолет UH-60 Black Hawk упал на шоссе в районе Харвест около 15:00 в среду (00:00 четверга по мск.). Ни одна машина не пострадала.

По данным Atlas News, на борту находилось шесть человек, все они погибли.

"Это военный вертолет", - сообщил BNO News представитель Федерального управления гражданской авиации (FAA).

На кадрах с места происшествия видно, что вертолет был полностью охвачен пламенем.

Местные СМИ отмечают, что пожар был быстро потушен.

На месте происшествия работают службы экстренного реагирования.

Офис шерифа округа Мэдисон призвал людей искать альтернативные маршруты в связи с закрытием шоссе.

"Помощники шерифа округа Мэдисон находятся на месте крушения вертолета. Пострадавший район - шоссе 53 рядом с Burwell Road. Мы ожидаем, что вечернее движение в этом районе будет сильно затруднено в течение всего вечера", - говорится в сообщении в соцсети офиса шерифа.

США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Министр обороны США в четверг посетит Эстонию

Министр обороны США в четверг посетит Эстонию

Президент Молдавии заявила о необходимости укрепления обороноспособности страны

Президент Молдавии заявила о необходимости укрепления обороноспособности страны

Крупнейший акционер Pirelli собрался продать долю в производителе шин

Крупнейший акционер Pirelli собрался продать долю в производителе шин

Что произошло за день: среда, 15 февраля

Дания и Швеция присоединились к европейской системе ПРО

Дания и Швеция присоединились к европейской системе ПРО

Утратил силу закон, дававший привилегии Назарбаеву и членам его семьи

Утратил силу закон, дававший привилегии Назарбаеву и членам его семьи

FT сообщила о планах Джама Наджафи купить "Тоттенхэм" за $3,75 млрд

Минюст Швейцарии признал незаконной конфискацию российских частных активов

Минюст Швейцарии признал незаконной конфискацию российских частных активов

Еврокомиссия предложила запретить поставки в РФ 47 видов компонентов для электроники

Еврокомиссия предложила запретить поставки в РФ 47 видов компонентов для электроники

Первый министр Шотландии Никола Стерджен объявила об отставке

Первый министр Шотландии Никола Стерджен объявила об отставке
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });