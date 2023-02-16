Что случилось этой ночью: четверг, 16 февраля

Льгота ЦБ РФ по оценке кредитов для участников СВО, заявление президента Молдавии об укреплении обороноспособности страны, крушение военного вертолета в США

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- ЦБ разрешил банкам не ухудшать оценку кредитов участникам СВО и членам их семей. Эта мера должна поддержать кредитные организации и тех, кто получил кредитные каникулы в соответствии с законом №377-ФЗ.

- Президент Молдавии заявила о необходимости укрепления обороноспособности страны. При этом Майя Санду добавила, что вопрос об отказе от нейтралитета в Кишиневе не обсуждается.

- Шесть человек погибли в результате крушения военного вертолета в США. Он упал на оживленном шоссе, ни одна машина не пострадала - все погибшие находились на борту.

- Мобильные операторы до 2024 года подключатся к системе блокировки подменных номеров. Сейчас с "Антифродом" работают четыре крупные компании, остальные должны присоединиться к системе до конца 2023 года.

- Блинкен в феврале посетит Германию, Турцию и Грецию. Госсекретарь США также выступит на Мюнхенской конференции по безопасности.