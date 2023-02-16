Глава МИД Израиля прибыл в Киев

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн прибыл в Киев, где его примет президент Украины Владимир Зеленский, пишет The Jerusalem Post, отмечая, что это первый с 24 февраля 2022 года контакт такого высокого уровня. Коэн также должен объявить о возобновлении работы израильского посольства в Киеве.

"Сегодня мы поднимем израильский флаг в посольстве Израиля в Киеве, оно вернется к постоянному функционированию с целью укрепления отношений между странами", - заявил министр.

Он сообщил, что планирует провести встречу не только с Зеленским, но и с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, а также с представителями еврейской общины.

Израильские власти в конце февраля 2022 года перевели посольство из Киева во Львов.

Ранее в феврале премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что готов выступать посредником в урегулировании ситуации на Украине в том случае, если к нему обратятся с такой просьбой. Он рассказал, что в 2022 году отклонил неофициальную просьбу о посредничестве, поскольку тогда не занимал пост премьер-министра.

В конце января госсекретарь США Энтони Блинкен убеждал руководство Израиля их в том, чтобы израильская сторона помогала Украине не только в гуманитарной области, но и в военной.

Власти Израиля неоднократно заявляли, что не поставляют и не будут поставлять оружие Украине, в том числе системы ПВО, несмотря на ее запросы. Помощь Израиля ограничивается гуманитарной поддержкой, передачей защитной экипировки и "поставками средств для спасения жизней".