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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:03

Глава Еврокомиссии оценила в 11 млрд евро новый пакет санкций ЕС против РФ

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Десятый пакет ограничительных мер ЕС в отношении РФ будет содержать новые запреты в торговой области и дополнительный контроль над экспортом технологий в Россию, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Этот пакет в целом стоит 11 млрд евро. Мы, в частности, предлагаем ограничения по десяткам электронных компонентов, используемых в российских армейских системах, таких, как дроны, ракеты, вертолеты", - сказала глава ЕК в среду на сессии Европарламента в Страсбурге.

"Впервые мы предлагаем также ввести санкции против иранских операторов, включая связанных с Корпусом стражей исламской революции. Наш долг сделать это, наш долг наложить на них санкции", - заявила фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует принять десятый пакет санкций в отношении России к годовщине начала военных действий РФ на Украине - к 24 февраля.

ЕК ЕС Урсула фон дер Ляйен
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