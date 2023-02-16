Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:44

Включение в сеть второго энергоблока БелАЭС планируется в 20-х числах марта

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Посол России в Минске Борис Грызлов назвал сроки включения в сеть второго энергоблока Белорусской АЭС.

"В 20-х числах марта планируется включение в сеть второго энергоблока Белорусской АЭС, при этом полная промышленная мощность должна быть достигнута в конце августа", - сказал посол в ходе посещения Верховного суда Белоруссии в четверг. Его цитирует пресс-служба белорусского МИД.

"Тогда мы сможем смело говорить, что Республика Беларусь стала страной, в которой есть своя атомная отрасль. И это лишь несколько примеров из внушительного списка наших общих достижений и совместных проектов", - подчеркнул Грызлов.

В миреМинэнерго Белоруссии назвало фейками сообщения про облучение персонала на БелАЭСЧитать подробнее

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщал, что правительство республики рассчитывает на первое включение в сеть второго энергоблока БелАЭС в марте. "Реализуются все мероприятия этапа физического пуска. Мы надеемся, что первое включение в сеть (второго энергоблока - ИФ) состоится уже в марте этого года с выходом на этап энергетического пуска. Радует, что все идет в плановом порядке", - отмечал белорусский премьер.

Белоруссия завершает строительство АЭС рядом с городом Островцом в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1,2 ГВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE госкорпорации "Росатом". Для финансирования строительства АЭС был привлечен российский госкредит на $10 млрд.

На втором энергоблоке в конце декабря 2022 года стартовал этап физического пуска. Ввод второго энергоблока ранее планировался к концу 2022 года. По оценке Минэнерго, готовность энергоблока составляет 98%.

Первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. С 25 апреля по 9 ноября 2022 года энергоблок был выведен в первый планово-предупредительный ремонт.

С вводом второго энергоблока БелАЭС будет ежегодно производить около 18,5 млрд кВт·ч электроэнергии и обеспечит около 40% внутренних потребностей страны.

Белоруссия БелАЭС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Грызлов сообщил об участии белорусских предприятий в выполнении гособоронзаказа РФ

Politico узнало, что в 10-м пакете санкций ЕС не будет мер против российской атомной отрасли

Politico узнало, что в 10-м пакете санкций ЕС не будет мер против российской атомной отрасли

Что произошло за день: четверг, 16 февраля

В Совбезе Абхазии назвали вбросом информацию о возможном присоединении к России

В Совбезе Абхазии назвали вбросом информацию о возможном присоединении к России
Военная операция на Украине

В случае агрессии находящиеся в Белоруссии военные РФ перейдут под командование Минска

В случае агрессии находящиеся в Белоруссии военные РФ перейдут под командование Минска

В Молдавии утверждено новое правительство во главе с Дорином Речаном

В Молдавии утверждено новое правительство во главе с Дорином Речаном

Нидерланды признали неосуществимым один из перспективных проектов СПГ-терминалов

Перечень запретов ЕС из десятого санкционного пакета занимает почти полторы сотни страниц

Европа в 2022 году сократила потребление газа на 10%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });