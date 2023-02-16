Включение в сеть второго энергоблока БелАЭС планируется в 20-х числах марта

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Посол России в Минске Борис Грызлов назвал сроки включения в сеть второго энергоблока Белорусской АЭС.

"В 20-х числах марта планируется включение в сеть второго энергоблока Белорусской АЭС, при этом полная промышленная мощность должна быть достигнута в конце августа", - сказал посол в ходе посещения Верховного суда Белоруссии в четверг. Его цитирует пресс-служба белорусского МИД.

"Тогда мы сможем смело говорить, что Республика Беларусь стала страной, в которой есть своя атомная отрасль. И это лишь несколько примеров из внушительного списка наших общих достижений и совместных проектов", - подчеркнул Грызлов.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщал, что правительство республики рассчитывает на первое включение в сеть второго энергоблока БелАЭС в марте. "Реализуются все мероприятия этапа физического пуска. Мы надеемся, что первое включение в сеть (второго энергоблока - ИФ) состоится уже в марте этого года с выходом на этап энергетического пуска. Радует, что все идет в плановом порядке", - отмечал белорусский премьер.

Белоруссия завершает строительство АЭС рядом с городом Островцом в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1,2 ГВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE госкорпорации "Росатом". Для финансирования строительства АЭС был привлечен российский госкредит на $10 млрд.

На втором энергоблоке в конце декабря 2022 года стартовал этап физического пуска. Ввод второго энергоблока ранее планировался к концу 2022 года. По оценке Минэнерго, готовность энергоблока составляет 98%.

Первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. С 25 апреля по 9 ноября 2022 года энергоблок был выведен в первый планово-предупредительный ремонт.

С вводом второго энергоблока БелАЭС будет ежегодно производить около 18,5 млрд кВт·ч электроэнергии и обеспечит около 40% внутренних потребностей страны.