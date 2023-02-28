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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:45

Россия продлила на год срок начала погашения Белоруссией кредита на строительство БелАЭС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Россия продлила на год срок начала погашения Белоруссией кредита на строительство БелАЭС, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с документом, в текст соглашения между правительствами России и Белоруссии о предоставлении республике государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции на территории Белоруссии от 25 ноября 2011 года вносятся изменения. В частности, согласно новой версии соглашения "кредит используется белорусской стороной в 2011-2023 годах", а "погашение белорусской стороной кредита начинается через 6 месяцев с даты ввода в эксплуатацию атомной электростанции, но не позднее 1 апреля 2024 года, и осуществляется 30 равными долями каждые 6 месяцев".

Белоруссия завершает строительство АЭС рядом с городом Островцом в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1,2 ГВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE госкорпорации "Росатом". Для финансирования строительства АЭС был привлечен российский госкредит на $10 млрд.

На втором энергоблоке в конце декабря 2022 года стартовал этап физического пуска. Ввод второго энергоблока ранее планировался к концу 2022 года. По оценке Минэнерго, готовность энергоблока составляет 98%.

Первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. С 25 апреля по 9 ноября 2022 года энергоблок был выведен в первый планово-предупредительный ремонт.

16 февраля посол России в Минске Борис Грызлов сообщил, что включение в сеть второго энергоблока БелАЭС планируется в 20-х числах марта, а его полная промышленная мощность должна быть достигнута в конце августа.

Россия Белоруссия БелАЭС
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