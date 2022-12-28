Минэнерго Белоруссии назвало фейками сообщения про облучение персонала на БелАЭС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Минэнерго Белоруссии в среду опровергло распространенную в соцсетях информацию про якобы имевшее место облучение персонала на БелАЭС.

"Информация об облучении персонала на БелАЭС, появившаяся в отдельных телеграм-каналах, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

"Многоуровневые системы автоматической защиты, действующие на станции, обеспечивают безопасную работу персонала и исключают возможность радиационного воздействия в зоне контролируемого доступа выше допустимых норм", - подчеркнули в ведомстве.

Там также добавили, что все работы в рамках планово-предупредительного ремонта, в том числе частичная перегрузка свежего ядерного топлива на первом энергоблоке БелАЭС, проводились со строгим соблюдением установленных надзорными органами требований и международных норм. "Эти технологические работы выполнены в штатном режиме", - отметили в Минэнерго республики.

Белоруссия завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Станция будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1,2 ГВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE госкорпорации "Росатом". Для финансирования строительства АЭС был привлечен российский госкредит на $10 млрд.

Первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. С 25 апреля 2022 года энергоблок был выведен в первый планово-предупредительный ремонт, включен в сеть 9 ноября. В настоящее время работает на номинальной мощности. С момента его включения в сеть (3 ноября 2020 года) выработано 10,4 млрд кВт•ч электроэнергии.

На втором энергоблоке в конце декабря прошлого года стартовал этап физического пуска. Готовность энергоблока составляет 97%, его энергетический пуск (предшествует вводу в промышленную эксплуатацию) запланирован на первый квартал 2023 года.