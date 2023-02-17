Врач Белого дома заявил, что Байден здоров и способен выполнять свои обязанности

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Состояние здоровья Джо Байдена позволяет ему исполнять обязанности президента США, заявил врач Белого дома Кевин О'Коннор.

"Президент Байден остается здоровым, энергичным 80-летним мужчиной, способным успешно исполнять президентские обязанности, включая обязанности руководителя исполнительной ветви власти, главы государства и верховного главнокомандующего", - говорится в заключении О'Коннора по результатам обследования американского лидера.

Отмечается, что во время осмотра у Байдена было удалено небольшое образование на груди, оно отправлено на биопсию.

Кроме того, врач подчеркивает, что "чрезвычайно детальное" неврологическое обследование главы Белого дома не выявило никаких результатов, которые соответствовали бы инсульту, рассеянному склерозу или болезни Паркинсона.

В отчете также говорится, что у Байдена "нетвердая походка", и ему прописали специальные ортопедические изделия.

Кроме того, согласно отчету, президент испытывает "случайные симптомы гастроэзофагеального рефлюкса", что характеризуется необходимостью часто откашливаться.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден прибыл в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида для прохождения ежегодного медицинского обследования.

Последний раз Байдена обследовали в ноябре 2021 года, тогда доктор также заключил, что он здоров и может продолжить выполнять свои обязанности.