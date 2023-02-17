Пентагон запланировал визит высокопоставленного чиновника на Тайвань

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Заместитель помощника министра обороны США по делам Китая Майкл Чейз, как ожидается, в ближайшее время нанесет визит на Тайвань, сообщила газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Издание обращает внимание, что визит должен состояться в условиях очередного обострения отношений между Пекином и Вашингтон, связанного с китайским аэростатом, сбитым над территорией США в начале февраля. США назвали аэростат разведывательным, Пекин утверждал, что это был чисто гражданский объект, его появление в воздушном пространстве Соединенных Штатов было случайным и вызвано форс-мажорными обстоятельствами.

Инцидент вылился в дипломатический скандал, госсекретарь США Энтони Блинкен отменил планировавшийся визит в КНР.

Президент США Джо Байден, выступая в Белом доме, заявил, что рассчитывает на разговор с председателем КНР Си Цзиньпином и настроен продолжать взаимодействие с Пекином, несмотря на инцидент со аэростатом.

"Я ожидаю разговора с председателем Си Цзиньпином", - сказал Байден. При этом, он подчеркнул, что не собирается просить прощения у китайского руководства за сбитый аэростат.

Издание пишет, что Блинкен пытается встретиться с заведующим канцелярией Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности в эти выходные, однако пока не получил согласия.

Пентагон отказался комментировать намеченный визит Чейза, однако подчеркнул, что США "поддерживают Тайвань и отношения с ним в области обороны по-прежнему направлены против нынешней угрозы, исходящей от Китайской Народной Республики", пишет Financial Times.

"Наша приверженность безопасности Тайваня незыблема и способствует поддержанию мира и стабильности в Тайваньском пролива и в регионе", - цитирует издание представителя Пентагона подполковника Мартина Майнерса.

Эксперты считают, что визит Чейза на Тайвань не будет способствовать смягчению напряженности в отношениях, напротив, вызовет острую негативную реакцию Пекина, который решительно выступает против любых официальных контрактов иностранных представителей с тайваньскими властями.