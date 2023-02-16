Байден ожидает разговора с лидером КНР Си Цзиньпином

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что рассчитывает на разговор с председателем КНР Си Цзиньпином и настроен продолжать взаимодействие с Пекином, несмотря на инцидент со сбитым китайским аэростатом.

"Этот эпизод подчеркивает важность сохранения открытых линий коммуникаций между нашими дипломатами и специалистами в военной области. Наши дипломаты будут продолжать контактировать (с китайскими - ИФ), и я продолжу контактировать с лидером КНР Си Цзиньпином", - сказал он, выступая в Белом доме.

"Я ожидаю разговора с председателем Си Цзиньпином", - добавил Байден. При этом, он подчеркнул, что не собирается просить прощения у китайского руководства за сбитый аэростат.

Байден отметил, что США, как и прежде, "хотят конкурировать с Китаем, избегая конфликта". По его словам, он не стремится к "холодной войне" с Пекином.

"Мы также будем продолжать взаимодействовать с Китаем, как и делали это на протяжении последних двух недель", - добавил он.