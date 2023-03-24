Розничные продажи в Великобритании в феврале подскочили на 1,2%

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В феврале 2023 года розничные продажи в Великобритании выросли на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали подъема на 0,2%.

Согласно пересмотренным данным, в январе объем продаж вырос на 0,9%, а не на 0,5%, как было объявлено ранее.

Февральский объем реализации в розницу в Британии сравнялся с показателем допандемийного февраля 2020 года, отмечает ONS.

Продажи продуктов питания увеличились на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем. В непродуктовых магазинах был отмечен рост продаж на 2,4% благодаря сильным показателям универмагов, ритейлеров одежды и магазинах секонд-хэнд.

Реализация автомобильного топлива сократилась на 1,1% после существенного роста в январе, когда забастовки на общественном транспорте привели к повышенному использованию британцами личных автомобилей.

Розничные продажи без учета автомобильного топлива в феврале увеличились на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем и упали на 3,3% в годовом выражении.

В целом розничные продажи снизились на 3,5% в годовом выражении.