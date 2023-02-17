Чистый убыток DoorDash в IV квартале вырос в 4 раза

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Американский сервис доставки еды DoorDash Inc зафиксировал крупный чистый убыток в четвертом квартале 2022 года, однако скорректированная EBITDA, а также показатели выручки и объема заказов выросли и превзошли прогнозы рынка.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистый убыток в октябре-декабре составил $642 млн, или $1,65 на акцию, по сравнению с убытком в $155 млн, или $0,45 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Чистый убыток DoorDash существенно превысил консенсус-прогноз аналитиков Уолл-стрит, оценивавших его в $265 млн, или $0,67 на акцию.

DoorDash объясняет рост убытка разовыми списаниями, связанными с приобретением финского стартапа по доставке еды Wolt, а также расходами на выплату компенсаций увольняемым сотрудникам. В ноябре компания объявила о сокращении 1,25 тыс. рабочих мест.

EBITDA без учета разовых факторов в минувшем квартале выросла в 2,5 раза, до рекордных $117 млн, оказавшись лучше консенсус-прогноза аналитиков Уолл-стрит в $109 млн.

Квартальная выручка DoorDash увеличилась в 1,4 раза – до $1,8 млрд, количество заказов выросло на 27%, до рекордных 467 млн, совокупный объем заказов – на 29%, до $14,4 млрд.

Эксперты в среднем прогнозировали выручку компании на уровне $1,77 млрд, число заказов – 459,5 млн, объем заказов – $14,1 млрд.

Число ежемесячно активных клиентов DoorDash в 2022 году увеличилось на 7 млн, до 32 млн.

Согласно прогнозу компании, в первом квартале ее скорректированная EBITDA составит $120-170 млн, совокупный объем заказов – $15,1-15,5 млрд.

Акции DoorDash подорожали на 5,4% на дополнительных торгах в четверг. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 36%.