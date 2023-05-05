Сервис доставки еды DoorDash получил рекордную выручку в I квартале

Кроме того, компания неожиданно для аналитиков сократила чистый убыток

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Американский сервис доставки еды DoorDash Inc. зафиксировал рекордную выручку и количество заказов в первом квартале 2023 года, а также неожиданно для аналитиков сократил чистый убыток.

Как говорится в пресс-релизе компании, число заказов выросло на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 512 млн. Общий объем заказов подскочил на 29%, до $15,91 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали, что число заказов составит 493,3 млн, а их объем в денежном выражении - $15,27 млрд.

Квартальная выручка DoorDash выросла до $2 млрд с $1,46 млрд годом ранее при консенсус-прогнозе рынка в $1,93 млрд.

Компания в январе-марте зафиксировала чистый убыток в размере $162 млн, или $0,41 на акцию, по сравнению с убытком в $167 млн, или $0,48 на акцию, годом ранее. Аналитики ожидали роста убытка до $0,58 на акцию.

Скорректированная EBITDA увеличилась до $204 млн с $54 млн годом ранее и превзошла средний прогноз экспертов в $154 млн.

Согласно прогнозу DoorDash, объем заказов компании в текущем квартале составит $15,9-16,2 млрд, скорректированная EBITDA - $180-230 млн. Консенсус-прогноз аналитиков для этих показателей составляет $15,44 млрд и $163 млн соответственно.

Акции DoorDash подорожали на 4% на дополнительных торгах в четверг. С начала текущего года капитализация компании выросла почти на 29%, до $24,5 млрд, тогда как индекс S&P 500 за этот период прибавил около 6%.