Военные Южной Кореи сообщили о запуске КНДР ракеты в сторону Японского моря

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - КНДР в субботу осуществила пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, сообщают южнокорейские СМИ со ссылкой на заявление военных.

Подробной информации о ракете и самом пуске пока не приводится.

Накануне сообщалось, что представитель МИД Северной Кореи, статью которого опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи, предупредил о "беспрецедентном" ответе на военные учения США и Южной Кореи.

Ранее в феврале стало известно, что министерство обороны Южной Кореи впервые за шесть лет назвало северокорейский режим и вооруженные силы КНДР "врагом" в Белой книге по обороне за 2022 год.

Сеул и Вашингтон планируют провести совместные весенние учения Freedom Shield в следующем месяце.