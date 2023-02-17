КНДР предупредила о беспрецедентном ответе на учения Южной Кореи и США

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - КНДР беспрецедентно ответит на военные учения США и Южной Кореи, предупредил представитель МИД Северной Кореи, статью которого публикует ЦТАК.

"Если США и Южная Корея по своему заявлению осуществят их проект военных учений, которые мы со справедливыми опасениями и обоснованностью считаем подготовкой к агрессивной войне, то они столкнутся с небывалым продолжительным беспрецедентным решительным ответом", - говорится в статье.

Представитель северокорейского МИД заявил, что США превращает СБ ООН в свой "незаконный аппарат реализации враждебной политики против КНДР".

"Реальность ясно показывает, что именно США и Южная Корея являются зачинщиками, намеренно нарушающими мир и стабильность на Корейском полуострове и в регионе", - заявляет автор статьи.

Несмотря на такие факты, добавляет дипломат, СБ ООН "не сдерживает США, которые пытаются превратить Корейский полуостров в поле военных учений и военную базу".

"Мы серьезно предупреждаем и решительно осуждаем СБ ООН, который обсуждает только справедливое право на самозащиту суверенного государства по вкусу США, забыв свой основной долг, имя которой - правота и справедливость", - заявляется в статье.

МИД КНДР предупредил, что если СБ ООН и впредь будет следовать за США, то КНДР "будет принимать дополнительные меры, выходя за рамки регулярного военного действия".

Сеул и Вашингтон планируют провести совместные весенние учения Freedom Shield, они должны состояться в следующем месяце.