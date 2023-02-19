КНДР произвела пуск баллистической ракеты для проверки боеготовности

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Северная Корея заявила в воскресенье, что пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-15" был осуществлен в рамках внезапной проверки боевой готовности, предусматривающей обеспечение ядерного сдерживания, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Учения были проведены внезапно, без предварительного уведомления, в соответствии с приказом о боевой готовности огневой мощи, отданным на рассвете 18 февраля", - говорится в сообщении.

По данным ЦТАК, ракета за 67 минут пролетела 989 км, после чего упала в Японское море, максимальная высота полета составила 5,77 тысяч км.

Агентство отметило, что военные угрозы со стороны Соединенных Штатов и Южной Кореи "становятся серьезными до такой степени, что их нельзя игнорировать".

Ранее о пуске КНДР МБР сообщили южнокорейские военные.

"Наши военные поддерживают состояние полной готовности в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами, при этом усиливая мониторинг и бдительность", - говорилось в заявлении Объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи.

В пятницу Пхеньян распространил статью представителя МИД КНДР с предупреждением, что Северная Корея даст беспрецедентный ответ на готовящиеся США и Южной Кореей масштабные военные учения Freedom Shield.

"Если США и Южная Корея осуществят проект военных учений, которые мы со справедливыми опасениями и обоснованностью считаем подготовкой к агрессивной войне, то они столкнутся с небывалым продолжительным беспрецедентным решительным ответом", - говорилось в статье.