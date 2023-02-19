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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

В Северной Каролине водитель Tesla разбился насмерть при столкновении с пожарной машиной

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Северной Каролине автомобиль Tesla врезался в стоявшую пожарную машину, в результате водитель погиб на месте, пассажир находится в критическом состоянии, сообщает ABC News.

Пожарная машина в момент аварии была припаркована таким образом, чтобы отгородить место происшествия, где уже работали спасатели. Четверо пожарных, находившихся в своем автомобиле, получили при ДТП легкие травмы.

Устанавливается, была ли Tesla Model S в режиме автономного вождения в момент аварии. Также выясняется, был ли водитель трезв.

Ранее сообщалось, что Tesla Inc. отзывает почти 363 тысячи электромобилей для обновления программного обеспечения, поддерживающего функцию автономного вождения. Отзывная кампания касается автомобилей Model S и Model X, произведенных в период с 2016 по 2023 гг., а также Model Y, выпущенных с 2020 года.

В июне 2022 года стало известно, что Национальное управление по безопасности дорожного движения намерено провести технический анализ после регистрации новых аварий с участием электрокаров со включенной системой Autopilot и транспортных средств служб экстренного реагирования.

Тогда американские СМИ, в частности, CBS News, сообщали о 16 случаях столкновения автомобилей Tesla со стоявшими машинами спасательных служб.

Tesla
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