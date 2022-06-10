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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:27

Регулятор в США активизирует проверку системы помощи водителям Tesla

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Американский регулятор в сфере безопасности автомобильного транспорта расширил расследование в отношении аварий с участием системы Tesla Inc. для помощи водителям Autopilot.

Национальное управление по безопасности дорожного движения (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) сообщило, что намерено провести технический анализ после регистрации новых аварий с участием электрокаров со включенной системой Autopilot и транспортных средств служб экстренного реагирования.

NHTSA начало расследование в августе прошлого года, оно касается инцидентов, в которых электромобили Tesla, использовавшие Autopilot, въехали в места работы экстренных служб и врезались в один или более автомобилей.

Ведомство также проанализирует более широкий ряд аварий, затронувших не только автомобили служб спасения. NHTSA намерено проверить, как водители взаимодействуют с Autopilot и насколько система может снижать внимательность автомобилистов на дорогах.

Данные по 11 инцидентам показали, что водители не предприняли попыток избежать столкновения за несколько секунд до аварии, говорится в сообщении NHTSA.

Расследование затрагивает около 830 тыс. электромобилей Tesla, выпущенных в 2014-2021 годы, включая Model 3, Model S, Model X и Model Y.

Tesla разработала систему Autopilot для помощи водителям в управлении электромобилем и соблюдении дистанции на дороге. Tesla призывает водителей, использующих систему, сохранять бдительность на дороге и держать руки на руле.

Компания на протяжении длительного времени утверждает, что использование системы Autopilot делает вождение безопаснее. Tesla ссылается на внутренние данные, согласно которым водители реже попадают в аварии, если пользуются этой системой. При этом некоторые эксперты критикуют методологию Tesla.

Tesla США NHTSA
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