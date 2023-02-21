В США регулятор расследует столкновение Tesla с пожарной машиной

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Национальное управление по безопасности дорожного движения (NHTSA) США проводит проверку в связи с аварией с участием электромобиля Tesla Inc., произошедшей в районе залива Сан-Франциско 18 февраля.

Тогда в округе Контра-Коста Tesla врезалась в пожарную машину, заблокировавшую одну из автомобильных полос из-за другой аварии. Водитель Tesla погиб, а пассажиры автомобиля и четверо пожарных были госпитализированы.

Пока неясно, использовал ли водитель Tesla систему помощи водителю Autopilot, отмечает Bloomberg.

NHTSA в последние 1,5 года исследует данные о том, каким образом, эта система реагирует на случаи, когда дорога перекрывается автомобилями экстренных служб из-за аварий.

Первое расследование, касающееся возможных недостатков системы Autopilot, было начато регулятором в августе 2021 года, когда уже было зафиксировано порядка десяти случаев подобных аварий. Вслед за этим Tesla выпустила обновление программного обеспечения, которое должно было помочь ее автомобилям в распознавании машин экстренных служб, однако сделала это без официального объявления отзыва, что вызвало вопросы у NHTSA.

Уже после этого регулятор начал второе расследование, касающееся параметров Autopilot.

На прошлой неделе NHTSA объявило, что Tesla отзовет почти 363 тысячи электромобилей для обновления программного обеспечения, поддерживающего функцию автономного вождения.

Отзыв коснется всех автомобилей, в которых установлена бета-версия ПО для автономного вождения.

За последние 12 месяцев капитализация Tesla снизилась на 27%.