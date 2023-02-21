Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:04

В США регулятор расследует столкновение Tesla с пожарной машиной

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Национальное управление по безопасности дорожного движения (NHTSA) США проводит проверку в связи с аварией с участием электромобиля Tesla Inc., произошедшей в районе залива Сан-Франциско 18 февраля.

Тогда в округе Контра-Коста Tesla врезалась в пожарную машину, заблокировавшую одну из автомобильных полос из-за другой аварии. Водитель Tesla погиб, а пассажиры автомобиля и четверо пожарных были госпитализированы.

Пока неясно, использовал ли водитель Tesla систему помощи водителю Autopilot, отмечает Bloomberg.

NHTSA в последние 1,5 года исследует данные о том, каким образом, эта система реагирует на случаи, когда дорога перекрывается автомобилями экстренных служб из-за аварий.

Первое расследование, касающееся возможных недостатков системы Autopilot, было начато регулятором в августе 2021 года, когда уже было зафиксировано порядка десяти случаев подобных аварий. Вслед за этим Tesla выпустила обновление программного обеспечения, которое должно было помочь ее автомобилям в распознавании машин экстренных служб, однако сделала это без официального объявления отзыва, что вызвало вопросы у NHTSA.

Уже после этого регулятор начал второе расследование, касающееся параметров Autopilot.

На прошлой неделе NHTSA объявило, что Tesla отзовет почти 363 тысячи электромобилей для обновления программного обеспечения, поддерживающего функцию автономного вождения.

Отзыв коснется всех автомобилей, в которых установлена бета-версия ПО для автономного вождения.

За последние 12 месяцев капитализация Tesla снизилась на 27%.

NHTSA Tesla Autopilot США Сан-Франциско
Купить подписку на профессиональную ленту Получать Digital новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин разрешил "Компании ВК" приобрести 100% долей в капитале "Деньги.Мэйл.Ру"

Объем интернет-торговли в России в 2022 году вырос почти на 30% до 4,98 трлн рублей

"Связной" намерен инициировать собственное банкротство

"Связной" намерен инициировать собственное банкротство

РКН внес Qiwi в реестр организаторов распространения информации

Минцифры заплатит до 1 млн рублей за обнаружение уязвимостей на "Госуслугах" и в ЕСИА

Двухфакторная авторизация станет обязательной на "Госуслугах" с 1 июня

Двухфакторная авторизация станет обязательной на "Госуслугах" с 1 июня

На границе с Литвой опробовали электронное бронирование очереди для автотранспорта

Пользователи "ВКонтакте" столкнулись со сбоем в работе соцсети

Пользователи "ВКонтакте" столкнулись со сбоем в работе соцсети

Банк Англии и Минфин склоняются к необходимости создания цифрового фунта

Банк Англии и Минфин склоняются к необходимости создания цифрового фунта
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });