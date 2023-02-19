В Кишиневе на акции приняли резолюцию с требованием к властям оплатить зимние счета ЖКУ

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Оппозиционный митинг протеста в центре Кишинева завершился принятием резолюции с требованием об оплате за счет бюджета счетов за коммунальные услуги гражданам.

Как передает в воскресенье корреспондент "Интерфакса" с места событий, акция продолжалась полтора часа, в ней приняли участие несколько тысяч граждан.

Депутат от партии "Шор" Марина Таубер зачитала итоговую резолюцию, в которой отмечается, что несколько политических формирований организовали движение "За народ".

"За короткое время наше движение собрало более 300 тыс. счетов граждан, которые мы передадим властям. Мы требуем, чтобы власти оплатили все счета за газ, электроэнергию и тепло для всех граждан страны за три зимних месяца. Это наше ультимативное требование. Мы даем правительству семь дней и ждем ответа на наши требования", - заявила она.

Таубер подчеркнула, что протестующие будут добиваться выполнения своих требований исключительно мирными средствами, опровергнув заявления властей об угрозах дестабилизации ситуации. В доказательство этому, организаторы митинга в конце манифестации выпустили в небо голубей.

Акция протеста прошла без эксцессов. В центре Кишинева дежурили усиленные наряды полиции. Генеральный инспекторат полиции сообщил, что перед началом акции протеста полиция задержала шесть человек, которые вели себя подозрительно.