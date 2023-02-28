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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

В Кишиневе проходит акция протеста против правительства Санду

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В центре Кишинева сторонники движения "За Молдову" устроили акцию протеста против политики президента Молдавии Майи Санду и правительства. Шествие началось вопреки требованию полиции не устраивать протесты в этот день в центре города.

Во главе колонны идут депутаты парламента от партии "Шор" Марина Таубер и Регина Апостолова. Колонну сопровождают десятки полицейских. Участники акции протеста - главным образом люди из сельской местности старшего возраста. Они держат в руках государственные флаги Молдовы и выкрикивают антиправительственные лозунги.

Протестующие повторяют требование к властям оплатить населению все счета за коммунальные услуги за три месяца зимы.

В ходе движения Таубер заявила, что "попытками запретить акцию протеста Майя Санду еще раз доказала, что в стране сегодня не демократия, а диктатура".

Во вторник утром полиция объявляла, что акции в центре Кишинева запрещены в связи с визитом официальной делегации во главе с президентом Греции Катериной Сакелларопулу.

Молдавия Кишинев Майя Санду Шор За Молдову Греция
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