Военно-Грузинскую дорогу снова закрыли для грузовиков из-за непогоды

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Ухудшение погодных условий на территории Грузии спровоцировало закрытие Военно-Грузинской дороги для грузового транспорта, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке "Владикавказ - н.п. Ларс" - в направлении на выезд из Российской Федерации с 21.40 по Москве до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что дорогу открывали для всех видов транспорта с 10:40 по Москве в воскресенье.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию не только с Грузией, но и с Арменией.