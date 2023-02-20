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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Выпущенные КНДР ракеты упали вне исключительной экономической зоны Японии

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Три ракеты, выпущенные КНДР, упали вне исключительной экономической зоны Японии, сообщает телеканал NHK со ссылкой на японское Минобороны.

Военное ведомство подтверждает, что все три северокорейские ракеты уже упали вне исключительной экономической зоны Японии, отмечает NHK.

Ранее Береговая охрана Японии сообщила, что Северная Корея запустила три ракеты в сторону Японского моря утром в понедельник.

По данным японской Береговой охраны, второй пуск произошел в 07:12 по Токио (01:12 по Москве), третий - в 07:13.

В свою очередь, Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи объявил, что Северная Корея запустила первую баллистическую ракету около 07:04 утра по токийскому времени (01:04 по Москве).

Правительство Японии созвало экстренное заседание должностных лиц соответствующих министерств и ведомств в Центре управления кризисными ситуациями канцелярии премьер-министра, в настоящее время кабмин занимается сбором информации об инциденте.

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