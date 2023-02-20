Береговая охрана Японии сообщила о запуске трех северокорейских ракет

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - КНДР запустила три ракеты утром в понедельник, сообщила Береговая охрана Японии.

Ранее южнокорейские военные сообщили, что Северная Корея запустила ракету неустановленного типа в сторону Японского моря.

По данным японской Береговой охраны, второй пуск произошел в 07:12 по Токио (01:12 по Москве), третий - в 07:13.

До этого ведомство заявило, что первая ракета, предположительно, упала в 07:08 по Токио (01:08 по Москве), и призвало находящиеся в море суда следить за дальнейшей информацией.