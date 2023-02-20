Эстония закупила в 2022 году боеприпасов в два раза больше, чем за 30 предыдущих лет

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Эстония закупила в 2022 году боеприпасов вдвое больше, чем за все 30 лет после восстановления независимости в 1991 году, сообщил портал телерадиовещания ERR.

По его данным в 2022 году Силам обороны Эстонии было поставлено 400 гранатометов Carl-Gustav с боеприпасами на сумму 25 млн евро и шесть самоходных артиллерийских установок на сумму 18 млн евро. Также армия получила боеприпасы большого и малого калибра еще на 100 миллионов евро, включая противотанковые средства и зенитные ракеты "Мистраль".

Эстония также получила штурмовые винтовки, наземные транспортные средства и связанную с ними технику, снаряжение для военнослужащих, средства связи и воздушного наблюдения на сумму 83 млн евро.

Из крупных проектов на стадии совместной с Латвией закупки или подготовки к закупке находятся средства ПВО средней дальности, а также бронетехника, новые корабли, полевые госпитали и боеприпасов для ПВО.

Крупные поставки, реализация которых ожидается в ближайшие несколько лет, включают инвестиции в размере 70 млн евро в средства ПВО малой дальности, 100 млн евро в береговую оборону, 54 млн евро в самоходные артиллерийские установки и 200 млн евро на реактивные системы залпового огня HIMARS с боеприпасами.

Крупнейшие партнеры Эстонии по оборонным закупкам - США, Франция, Израиль, Польша и Южная Корея.

В начале февраля премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила о планах увеличить в 2023 году оборонные расходы до 2,85% валового внутреннего продукта или до 1 миллиарда.