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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Commerzbank вернется в индекс DAX после делистинга Linde

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Commerzbank AG, второй по величине банк Германии, войдет в расчет главного немецкого фондового индекса DAX 40 с 27 февраля. Об этом говорится в сообщении оператора Франкфуртской биржи Deutsche Boerse AG.

Акции Commerzbank заменят в индексе бумаги химкомпании Linde PLC, которая ранее сообщила о планах отказаться от листинга в Германии.

Commerzbank входил в DAX до 2018 года.

Бумаги производителя ветряных турбин Nordex SE войдут в индекс компаний со средней капитализацией MDAX, а акции инвесткомпании Deutsche Beteiligungs AG опустятся в третий эшелон.

Commerzbank Linde Германия
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