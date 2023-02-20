Commerzbank вернется в индекс DAX после делистинга Linde

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Commerzbank AG, второй по величине банк Германии, войдет в расчет главного немецкого фондового индекса DAX 40 с 27 февраля. Об этом говорится в сообщении оператора Франкфуртской биржи Deutsche Boerse AG.

Акции Commerzbank заменят в индексе бумаги химкомпании Linde PLC, которая ранее сообщила о планах отказаться от листинга в Германии.

Commerzbank входил в DAX до 2018 года.

Бумаги производителя ветряных турбин Nordex SE войдут в индекс компаний со средней капитализацией MDAX, а акции инвесткомпании Deutsche Beteiligungs AG опустятся в третий эшелон.