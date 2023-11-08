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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Commerzbank в III кв. увеличил чистую прибыль в 3,5 раза, улучшил прогноз на год

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Commerzbank AG, второй по величине банк Германии, увеличил чистую прибыль в третьем квартале 2023 года благодаря мерам по сокращению расходов.

Как сообщается в пресс-релизе банка, его чистая прибыль в июле-сентябре составила 684 млн евро против 195 млн евро за аналогичный период прошлого года.

Выручка увеличилась до 2,8 млрд евро по сравнению с 1,9 млрд евро годом ранее.

Чистый процентный доход подскочил на 33,6% - до 2,166 млрд евро. Между тем чистый комиссионный доход сократился на 2,1% и составил 831 млн евро.

Коэффициент достаточности основного капитала банка (CET 1) на конец сентября составлял 14,6% против 13,8% годом ранее.

Commerzbank прогнозирует чистую прибыль по итогам 2023 года на уровне 2,2 млрд евро, в то время как ранее он планировал получить "существенно больше, чем в прошлом году" (1,4 млрд евро). Ожидается, что выручка в этом году увеличится до 10,6 млрд евро. Банк также рассчитывает получить чистый процентный доход в размере более 8,1 млрд евро против прогнозировавшихся прежде не менее 7,8 млрд евро.

Аналитики в среднем оценивают чистую прибыль банка в текущем году в 2,23 млрд евро при выручке в 10,625 млрд евро.

Котировки акций Commerzbank в ходе торгов в среду снижаются на 2,4%. Инвесторов разочаровали прогнозы банка на 2023 год, которые практически совпали с ожиданиями экспертов.

С начала текущего года капитализация Commerzbank увеличилась на 14,8% (до 12,9 млрд евро), тогда как фондовый индекс DAX за этот период прибавил 8,7%.

Commerzbank Германия
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