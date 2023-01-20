Акции инжиниринговой Linde выведут из состава фондового индекса DAX с 27 февраля

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Акции инжиниринговой компании Linde будут выведены из состава германского фондового индекса DAX с 27 февраля, вслед за ее делистингом с Франкфуртской фондовой биржи.

Информация о том, бумаги какой компании будут включены в состав DAX вместо Linde, будет опубликована 17 февраля, говорится в сообщении Deutsche Boerse AG, оператора Франкфуртской биржи.

Linde, основанная в Германии, зарегистрирована в Ирландии с 2018 года. Компания является ведущим мировым игроком в области производства промышленных газов и нефтегазового инжиниринга.

Linde объявила о планах внутренней реорганизации и делистинге акций с Франкфуртской биржи в октябре прошлого года. На этой неделе акционеры компании одобрили этот план.

Она создает новую холдинговую компанию в Ирландии, акции которой будут обращаться на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Акции Linde на данный момент являются крупнейшим компонентом DAX.