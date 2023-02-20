В МИД КНР заявили, что не потерпят давления со стороны США в вопросе отношений с РФ

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Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Пекин не намерен поддаваться давлению со стороны Вашингтона в вопросе отношений с Москвой, заявили в понедельник в МИД КНР.

"Мы не приемлем обвинения США в отношениях России и Китая, не говоря уже о принуждении и давлении", - сказал представитель китайского МИД Ван Вэньбинь, слова которого приводят западные СМИ.

Он отметил, что подход Китая не нацелен на конфронтацию с какими-либо "третьими сторонами", а сотрудничество Москвы и Пекина "находится в пределах суверенитета двух независимых стран".

Также Ван Вэньбинь заверил, что Китай не поставляет вооружение России.

"Это США постоянно поставляют оружие (другим странам - ИФ)", - приводит издание его слова.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в субботу, что Вашингтон внимательно следит за тем, чтобы Китай не предоставлял военную помощь России.

"По состоянию на сегодняшний день, мы не можем сказать, что Китай систематически поставляет военную помощь России или обходит санкции. Это то, за чем мы очень пристально следим", - заявил Блинкен на Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам госсекретаря, американский президент Джо Байден еще в прошлом году дал понять председателю КНР Си Цзиньпину, что США посчитают "серьезной проблемой" любой случай военной помощи Москве или содействия обходу западных санкций.