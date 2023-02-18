Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Блинкен заявил, что США следят за тем, чтобы КНР не передавала РФ военную помощь

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Вашингтон внимательно следит за тем, чтобы Китай не предоставлял военную помощь России, заявил в субботу госсекретарь США Энтони Блинкен.

"По состоянию на сегодняшний день, мы не можем сказать, что Китай систематически поставляет военную помощь России или обходит санкции. Это то, за чем мы очень пристально следим", - заявил он на Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам госсекретаря, американский президент Джо Байден еще в прошлом году дал понять председателю КНР Си Цзиньпину, что США посчитают "серьезной проблемой" любой случай военной помощи Москве или содействия обходу западных санкций.

Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 17 по 19 февраля.

Китай США Энтони Блинкен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Землетрясение в Турции и Сирии

Футболиста Кристиана Атсу нашли мертвым под завалами в турецкой Антакье

Футболиста Кристиана Атсу нашли мертвым под завалами в турецкой Антакье

Что случилось этой ночью: суббота, 18 февраля

В США шесть человек погибли в результате стрельбы

Опрос показал возможность победы Трампа на выборах над Байденом и Харрис

Опрос показал возможность победы Трампа на выборах над Байденом и Харрис
Землетрясение в Турции и Сирии

Число жертв землетрясения в Турции приблизилось к 40 тыс.

Число жертв землетрясения в Турции приблизилось к 40 тыс.

Цена апрельских фьючерсов на золото падала до минимума с начала года

Цена апрельских фьючерсов на золото падала до минимума с начала года

Белоруссия ограничила въезд на свою территорию для польских грузовых автомобилей

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });