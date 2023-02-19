Китай потребовал от США исправить ошибки, касающиеся инцидента с аэростатом

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Заведующий канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И потребовал от Вашингтона исправить ошибки, допущенные США в инциденте со сбитым китайским аэростатом, и компенсировать ущерб, нанесенный действиями США китайско-американским отношениям, сообщили СМИ КНР.

"Ван И изложил официальную позицию Китая по так называемому инциденту с аэростатом и потребовал, чтобы Соединенные Штаты изменили свой курс и признали, устранили ущерб, нанесенный китайско-американским отношениям в результате злоупотребления силой", - говорится в сообщениях о состоявшейся встречи Ван И с госсекретарем США Энтони Блинкеном в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

СМИ отмечают, что встреча носила неофициальный характер и состоялась по инициативе американской стороны.

Ван И после выступления на конференции ответил на вопросы о китайско-американских отношениях, сообщил МИД КНР.

Он назвал инцидент с аэростатом "политическим фарсом, разыгранным Соединенными Штатами".

Ван И напомнил, что Китай сообщил Соединенным Штатам, что это гражданский беспилотный дирижабль, который под воздействием ветров отклонился от запланированного маршрута и вошел в воздушное пространство США и просил Вашингтон "должным образом урегулировать этот вопрос с Китаем рациональным, спокойным и профессиональным образом".

"Но, к сожалению, Соединенные Штаты проигнорировали основные факты и вызывающим возмущение образом направили истребители, чтобы сбить неуправляемый аэростат. Такое поведение невероятно и почти истерично. Это на 100% является фактом злоупотребления силой и явным нарушением обычной практики и соответствующих международных конвенций", - сказал китайский чиновник.

Он заявил, что "глубинная причина заключается в неправильных представлениях и стратегических просчетах Соединенных Штатов в отношении Китая", выступающего за взаимовыгодное сотрудничество на основе принципов взаимного уважения и мирного сосуществования.

Однако "политика США в отношении Китая диаметрально противоположна (...), они используют все средства для блокирования и подавления Китая".

Как сообщил о встрече американский госдепартамент, Блинкен призвал Китай не допускать в будущем повторения инцидентов с аэростатом, а также и "предупредил о последствиях, если Китай окажет материальную помощь России (для спецоперации на Украине - ИФ) или помощь в системном обходе санкций".

Факт обнаружения китайского аэростата в воздушном пространстве США и его уничтожение американскими военными вылились в дипломатический скандал между двумя странами. Госсекретарь США Энтони Блинкен отложил намеченный на начало февраля визит в Пекин, министр обороны КНР Вэй Фэнхэ отказался от беседы с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Президент США Джо Байден заявил, что несмотря на инцидент, рассчитывает на разговор с председателем КНР Си Цзиньпином и настроен продолжать взаимодействие с Пекином.