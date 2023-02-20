Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Дроны - орнитоптеры из чучел птиц, чем грозит увлечение солеными огурцами и чипсами и как съеденные еноты с GPS-метками помогут найти инвазивных питонов

Фото: Gary Hershorn/Getty Images

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Больше сотни лет назад археологи обнаружили в одной из норвежских пещер останки необычного мальчика. Теперь же шведский скульптор собрал накопленные данные и реконструировал внешность этого ребенка, жившего около 8300 лет назад. Рост ребенка, которому было примерно 15 лет, составлял всего 125 см. Из-за такой патологии, как скафоцефалия, у него был деформирован череп, при этом, по мнению ученых, он нормально питался и был здоров.

- Не очень хорошие новости для любителей соленых огурцов и чипсов. Ученые выяснили, что у людей, которые едят много соли, плохо работают регуляторные Т-лимфоциты – они провоцируют аутоиммунное воспаление. Виноват в этом натрий из соли. Регуляторные Т-лимфоциты играют важную роль в том, чтобы иммунные клетки не воспринимали собственные ткани организма как чужеродные. В Бельгии ученые смогли установить, что большое количество натрия в регуляторных Т-лимфоцитах нарушает дыхательную цепь митохондрий, что приводит к изменению метаболизма клетки и активации аутоиммунных процессов.

- Если взять два углеродных слоя и один из них повернуть на угол в 1,1 градуса, получится сверхпроводящий двухслойный графен. Еще в 2011 году угол в 1,1 градуса даже стали называть магическим из-за необычных свойств у такого немного смещенного двухслойного графена. На этот раз физики показали, что он становится сверхпроводником за счет необычной структуры его электронных зон и волновых функций. Эта структура приводит к очень низкой скорости переносчиков заряда, нехарактерной для обычных сверхпроводников.

- В Израиле обнаружили редкий папирус времен Первой иудейской войны, когда было поднято восстание против владычества Рима. Это зарплатная ведомость римского легионера, оказавшегося в Леванте больше двух тысяч лет назад. Из нее можно узнать, что часть жалования удержали за сапоги, тунику, а также корм для лошади.

- Можно ли передать своим внукам свойства, о которых не написано в ДНК? Пока другие ученые спорят, Хуан Карлос Исписуа Бельмонте проверяет. В этом материале рассказывается о том, что на этот раз сделала с мышами группа знаменитого эмбриолога.

- Предсказать землетрясение – можно или все-таки нельзя? Сайт N+1 разбирался с этим вопросом на примере землетрясения 6 февраля в Турции и Сирии, а заодно выяснял его механизм и чем прогноз землетрясений отличается от прогноза сейсмических рисков.

- У поклонников шуточной теории заговора под названием "птицы ненастоящие", согласно которой все птицы вокруг нас – это дроны, созданные правительством для слежки за гражданами, должен появиться повод для беспокойства. Инженеры из США решили использовать чучела настоящих птиц для создания дронов-орнитоптеров, которые машут крыльями во время полета как настоящие птицы. Дроны, таким образом, становятся максимально похожими на птиц и их можно использовать для наблюдения за животными в естественной среде обитания, не пугая их при этом, или, например, для скрытой слежки за людьми. Пока создано два летающих прототипа, к корпусу одного присоединена голова чучела кеклика, а сам он покрыт настоящими фазаньими перьями, а у второго – голубиные крылья.

- Психоделики действуют на серотониновые рецепторы, но почему сам серотонин, для которого они предназначены, не обладает схожим эффектом? Американские ученые провели серию экспериментов и выяснили, что действие психоделиков связано с активацией рецепторов, расположенных не на поверхности клетки (они для серотонина доступны), а внутри нее (а к ним серотонин не проникает). Понимание этого механизма может помочь в разработке новых лекарств от депрессии и других психоневрологических расстройств.

- Зоологи придумали новый способ бороться с инвазивными питонами, которые угрожают экосистемам Флориды. В 1990 годах в национальном парке Эверглейдс и его окрестностях поселились сбежавшие из неволи темные тигровые питоны (Python bivittatus), которые происходят из Юго-Восточной Азии. Они начали охотиться на обитающих здесь млекопитающих мелкого и среднего размера и за несколько десятилетий съели их почти полностью. Искать этих рептилий в болотах и карстовых провалах трудно. Однако теперь ученые вешают на мелких млекопитающих GPS-метки, ждут, когда их проглотит питон, а потом находят его и убивают. Такой подход особенно эффективен против крупных самок, которые вносят наибольший вклад в рост популяции.