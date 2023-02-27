Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Ядро внутри ядра Земли, подробности излечения "дюссельдорфского пациента", а также откуда берутся дактилоскопические узоры и почему пивная пена стабильна при розливе "снизу-вверх"

Фото: Andrew Brookes/Getty Images

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- "Дюссельдорфский пациент" стал третьим человеком в истории, который достоверно излечился от ВИЧ после пересадки стволовых клеток. Теперь официально. Сообщения об этом случае появились еще в 2019 году, но спустя четыре года ученые опубликовали все подробности. Сейчас мужчине 53 года, а десять лет назад ему пересадили стволовые клетки крови, в которых не работает ген CCR5. Из-за этой мутации вирусы не могут проникать в лимфоциты, а значит человек становится устойчив к болезни. В настоящее время врачи не обнаруживают у мужчины следов ВИЧ, при этом он уже пять лет не принимает антиретровирусную терапию.

- В центре Земли скрывается ядро, внутри него – внутреннее ядро, а внутри внутреннего ядра – похоже, еще одно ядро, совсем внутреннее. Геофизики узнали это по различиям в скоростях сейсмических волн – главного источника данных о строении недр Земли. В сейсмологии ученые используют термин "сейсмическая анизотропия" для описания зависимости скорости сейсмических волн от направления в горных породах. Сейчас специалисты пришли к выводу, что область наибольшей скоростной анизотропии располагается в центральной части твердого внутреннего ядра. Радиус этой области оценивается примерно в 650 км. Во внешнем слое внутреннего ядра волны заметно меньше меняют скорость в зависимости от направления.

- Физики смоделировали то, как образуется пена при розливе пива методом "снизу-вверх". На это понадобилось 30 литров пшеничного светлого. Удалось не только выяснить, что чем выше температура и давление, тем большая доля напитка обращается в пену, но и понять, что размер пузырьков определяет стабильность пены. Еще исследование показало, что при розливе пива через дно разрушение пены длится в среднем в 25 раз медленнее, чем ее образование.

- Марсоход "Кьюриосити" нашел на скалистом дне древнего озера рябь, которая сформировалась миллиарды лет назад под действием волн. Это одно из лучших свидетельств существования жидкой воды в кратере Гейл за десять лет работы ровера. Ранее ученые считали, что слои горных пород здесь сформировались в более сухих условиях, чем регионы, исследованные ранее.

- 25 лет назад был впервые описан пернатый динозавр – синозавроптерикс. В этом материале рассказывается, как он изменил наши представления о динозаврах и чего еще сможет однажды о себе поведать.

- Астроном Алексей Моисеев из Специальной астрофизической обсерватории РАН рассказал, как он и его коллеги с помощью телескопа БТА посмотрели на квазар "Чайная чашка" и восстановили историю, которая привела к тому, что эта галактика стала похожа на чайную чашку.

- Почему узоры на пальцах неповторимы и откуда они берутся? Хорошего ответа на эти вопросы не было. Но теперь появились: в этой статье можно узнать, какое отношение к этому имеет Алан Тьюринг и тигриные полоски.

- Японские ученые подожгли акриловую ткань, чтобы сымитировать пожар для мышей и крыс. И тут же начали их спасать – ввели им антидот против двух ядов, которые образуются при пожаре: угарного газа и цианидов. И спасли. Антидот против угарного газа и цианидов, состоящий из двух синтетических гемов, можно хранить при комнатной температуре в течение года. Кроме того, его легко приготовить: сухое вещество нужно просто развести физиологическим раствором. Ученые планируют скоро приступить к исследованиям антидота на людях.