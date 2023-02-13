Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Нашествие кактусов в Швейцарских Альпах, гиперопека матерей-косаток над сыновьями и из чего сделана мумия русалки из японского храма

Фото: Gunter Fischer/Education Images/Universal Images Group via Getty Images

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Любителям фантастики хорошо знакомы планеты Татуин или Солярис, однако в реальной жизни поиски экзопланет с кратной орбитой – сложное занятие. Но астрономы не сдаются и обнаружили экзопланету с кратной орбитой, то есть обращающейся сразу вокруг двух звезд. Ее нашли при помощи метода доплеровской спектроскопии. Наблюдения за двойной системой TOI-1338 продолжатся. Расчеты показывают, что одна из найденных экзопланет – TOI-1338b – отлично подходит для поисков атмосферы при помощи обсерватории "Джеймса Уэбба".

- У девочки, которая родилась от ВИЧ-инфицированной женщины, в первые две недели жизни за ухом выросла огромная опухоль – тератома, размером 12 на 18 см. В этом месте такие новообразования находят очень редко, их типичное расположение – чуть ниже поясницы. Когда ребенку исполнилось два месяца, ему провели широкое иссечение опухоли.

- Оптическая связь по воздуху помогла бы провести интернет в труднодоступные районы. Но турбулентность атмосферы искажает сигнал. Южноафриканские физики применили к этой проблеме математический подход. Алгоритм подбирает конфигурации структурированного света, устойчивые к турбулентности. Их можно будет использовать в качестве "алфавита" для устойчивой передачи данных по воздуху. Авторы доказали работоспособность нового метода в эксперименте.

- Японские ученые разобрались, из чего сделана маленькая мумия русалки, которая хранится в храме Эндзюин в городе Асакути. В отличие от других похожих образцов, ее верхняя часть изготовлена не из высушенной обезьяньей тушки, а из ткани, бумаги и хлопка. А нижняя часть позаимствована у рыбы из семейства горбылевых. Радиоуглеродный анализ возраста отдельных чешуек указал, что мумия русалки была изготовлена в конце XIX века.

- Сразу четыре независимых группы физиков из Европы, США и Канады опубликовали во флагманском Nature статьи, посвященные физике ультрахолодных молекул. В этом материале кратко рассказывается про каждую.

- Среди примерно семи с половиной тысяч видов лягушек, жаб и их сородичей есть виды, которые ревут как быки, хрюкают как поросята, свистят как птицы и скрипят как сверчки. Как говорит лягушка-тростнянка с горного хребта Укагуру в Центральной Танзании? А никак. В выпуске этого лягушачьего блога на N+1 рассказали, как живется безголосым лягушкам.

- Долгие годы гибель столицы Хеттского царства ставили в вину "народам моря". Но, похоже, жители эвакуировались из города еще до его разрушения, подтолкнуть к этому могла засуха. Об этом поведали ученым старые деревья. Годичные кольца на образцах можжевельника, обнаруженных во время раскопок древнего города Гордион, навели ученых на мысль, что трехлетняя засуха могла поставить в очень тяжелое положение крупные центры вроде Хаттусы, которая не имела выхода к морю и зависела от поставок зерна из регионов.

- Самки южных резидентных косаток, обитающих у тихоокеанского побережья США и Канады, заботятся о сыновьях на протяжении всей их жизни. Матери тратят на это так много энергии, что им редко удается принести потомство еще раз. Для сравнения, рождение дочерей и забота о них не вредят репродуктивному успеху самок. Зоологи отмечают, что южная резидентная популяция уже сократилась до чуть более 70 особей – и привычка самок жертвовать размножением ради заботы о взрослых сыновьях только осложняет ситуацию.

- В прошлом месяце китайские ученые сообщили, что 11 лет назад земное ядро замедлило свое вращение. В N+1 попросили геофизика Сергея Тихоцкого, директора Института физики Земли имени Шмидта, рассказать, откуда мы получаем сведения о процессах в центре Земли и какой поворот принимает геофизическая история нашей планеты в свете новых данных.

- При катании на лыжах в Швейцарских Альпах нужно быть еще осторожнее: высок риск уколоться о кактус. Девять видов опунций (Opuntia) завезли в кантон Вале еще в конце XVIII века, а в начале XXI века четыре из них бурно разрослись по южным склонам Альп и теперь вытесняют местные растения. Виной всему глобальное потепление, из-за которого снежный покров, который раньше ограничивал распространение инвазивных кактусов, теперь сохраняется на месяц меньше обычного.