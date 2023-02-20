США перед визитом Байдена в Киев контактировали с РФ, чтобы избежать конфликтных ситуаций

Визит президента США Джо Байдена в Киев Фото: Viacheslav Ratynskyi/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Вашингтон провел "базовую коммуникацию" с Москвой, чтобы убедиться, что во время визита президента США Джо Байдена в Киев не произойдет конфликтных ситуаций, сообщает Associated Press со ссылкой на Белый дом.

"С российской стороной была базовая коммуникация для предотвращения конфликтных ситуаций", - цитирует агентство Белый дом. Associated Press отмечает, что подробностей об этих контактах в администрации США не сообщили.

Байден в понедельник совершил визит в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.