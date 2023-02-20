Советник Байдена подтвердил, что США до поездки президента в Киев связывались с РФ

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Власти США до того, как американский президент Джо Байден отправился в Киев, общались с Москвой с целью избежать непредвиденных ситуаций, заявил в понедельник советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

"США с целью исключить конфликтные ситуации проинформировали Россию о планах Байдена посетить Киев, сказал журналистам советник по национальной безопасности Джейк Саливан", - передает CNN.

В свою очередь HuffPost уточнил, что, по словам Салливана, Вашингтон связался с Москвой по этому поводу за несколько часов до визита.

Ранее Associated Press сообщило со ссылкой на Белый дом, что Вашингтон провел "базовую коммуникацию" с Москвой с целью убедиться - во время визита Байдена в Киев не произойдет конфликтных ситуаций.

Байден в понедельник совершил визит в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.