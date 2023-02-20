В ЕС предложили расширить полномочия блока для борьбы с обходом санкций против РФ

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Франция, Германия и ряд других стран ЕС выступили с инициативой расширить возможности Брюсселя для принятия мер в отношении тех, кто, по их мнению, помогает России обходить санкции, передает Bloomberg со ссылкой на черновой вариант документа с предложениями.

"Группа стран ЕС выступает за то, чтобы расширить возможности по применению мер, в том числе торговых, в отношении тех, кто помогает России уклоняться от санкций", - информирует агентство.

Согласно документу, такие шаги могут включать "выдачу предупреждений физлицам или компаниям как на территории ЕС, так и вне ее, которые помогают России обходить санкции, и предоставление блоку полномочий действовать, когда дело касается товаров, используемых в событиях на Украине".

Авторы проекта, который поддержали около 10 государств ЕС, предлагают расширить основания, на которых можно вводить санкции против физлиц и компаний из третьих стран. Помимо этого, по их мнению, нужно следить за тем, чтобы санкции "единообразно применяли во всех странах блока, а также укрепить механизмы координации и отчетности с целью закрытия любых путей" обхода санкций. Кроме того, речь идет об улучшении обмена информацией между государствами блока и институтами ЕС. Также в ЕС хотели бы задействовать создаваемое управление по борьбе с отмыванием денег для противодействия обходу санкций.

Согласно тексту проекта, власти ЕС смогут реагировать различным образом на обход санкций, решение примут, исходя из конкретного случая. Так, ЕС может применить ограничения и прибегнуть к мерам регулирования торговли, направить официальное предупреждение, потребовать от получателей продукции предоставлять обязательства по контрактам относительно использования этих товаров.

Bloomberg напоминает, что на этой неделе ЕС и США планируют объявить о новых санкциях против РФ. При этом США и их союзники намерены задействовать меры для обеспечения выполнения уже действующих ограничений.

Ранее в ЕС заявляли, что планируют в конце февраля ввести очередной, десятый по счету, пакет санкций в отношении России. Кроме того, по данным Bloomberg, G7 обсуждают санкции в отношении компаний, которые, как считаются, поставляют России товары для удовлетворения ее военных нужд.