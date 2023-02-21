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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:04

Блинкен назвал приостановку Россией участия в ДСНВ досадным и безответственным шагом

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил сожаление в связи с решением России приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), сообщает телеканал NBC News.

По словам Блинкена, это решение – "очень досадное и безответственное".

Он также сказал, что США будут "тщательно следить за реальными действиями России, чтобы убедиться, что при любой ситуации мы будем в состоянии должным образом обеспечивать безопасность нашей страны и наших союзников".

Президент РФ Владимир Путин ранее во вторник заявил о том, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ.

Россия в августе 2022 года уведомила США о том, что временно выводит свои объекты из-под инспекционной деятельности в рамках СНВ-3. В заявлении МИД РФ отмечалось, что "подобные действия предусмотрены пунктом 5 Раздела I Главы пятой Протокола к Договору о СНВ". "Они могут предприниматься в исключительных случаях и для целей, не противоречащих Договору. Российская Федерация вынуждена прибегнуть сейчас к этой мере вследствие упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории", - говорится в заявлении МИД РФ.

В марте 2020 года США и РФ приостановили инспекции на объектах из-за пандемии коронавируса COVID-19.

ДСНВ, или СНВ-3, – договор РФ и США о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.

Россия и США 3 февраля 2021 года обменялись нотами о завершении внутренних процедур по продлению на пять лет ДСНВ – до 5 февраля 2026 года.

США Энтони Блинкен ДСНВ
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