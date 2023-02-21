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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:04

Суд в Армении отказался арестовать сына экс-генсека ОДКБ Хачатурова

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Ереване отказался арестовать бывшего командующего третьим армейским корпусом ВС Армении, сына экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова генерал-майора Григория Хачатурова.

"Суд отклонил ходатайство генпрокуратуры. Хачатуров идет домой", - сказал адвокат Хачатурова Акоп Енокян журналистам по итогам заседания суда во вторник.

Как сообщалось, поздно вечером в минувший понедельник Григорий Хачатуров был задержан по обвинению в отмывании денег. Как сообщила генпрокуратура страны, Хачатуров задержан в рамках расследуемого в следственном департаменте Службы национальной безопасности Армении уголовного дела об узаконивании приобретенного незаконным путем недвижимого имущества в особо крупных размерах, отмывании денег.

Ранее парламент Армении удовлетворил ходатайство генпрокурора республики Анны Вардапетян о возбуждении уголовного дела и лишении депутатской неприкосновенности главы крупнейшей оппозиционной фракции "Армения", экс-министра обороны республики Сейрана Оганяна.

Он обвиняется в незаконной продаже земель воинских частей. Представляя ходатайство, Вардапетян заявила, что в 2005 и 2009 годах по приказу Оганяна ряд участков недействующих воинских частей в Араратской области и Ереване с недвижимым имуществом были незаконно отчуждены по заниженной цене, в дальнейшем земельные участки были перепроданы или заложены в банках, а сумма присвоена.

Согласно обвинению, один из участков в 2005 году был продан экс-командующему третьим армейским корпусом, сыну бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова - Григорию Хачатурову.

По словам генпрокурора, государству нанесен ущерб в размере порядка 5,9 млрд драмов ($14,9 млн).

Армения ОДКБ Юрий Хачатуров Григорий Хачатуров
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