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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Армянский суд арестовал сына экс-генсека ОДКБ Хачатурова

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Апелляционный суд в Ереване удовлетворил ходатайство генпрокуратуры об аресте бывшего командующего третьим армейским корпусом ВС Армении, сына экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, генерал-майора Григория Хачатурова.

Как сообщили журналистам в суде, Хачатуров арестован на два месяца.

В феврале суд первой инстанции отклонил ходатайство генпрокуратуры об аресте, освободив его.

Как сообщала генпрокуратура Армении, Хачатуров был задержан в рамках расследуемого в следственном департаменте Службы национальной безопасности Армении уголовного дела об узаконивании приобретенного незаконным путем недвижимого имущества в особо крупных размерах, отмывании денег.

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Ранее парламент Армении удовлетворил ходатайство генпрокурора республики Анны Вардапетян о возбуждении уголовного дела и лишении депутатской неприкосновенности главы крупнейшей оппозиционной фракции "Армения", экс-министра обороны республики Сейрана Оганяна.

Он обвиняется в незаконной продаже земель воинских частей. Представляя ходатайство, Вардапетян заявила, что в 2005 и 2009 годах по приказу Оганяна ряд участков недействующих воинских частей в Араратской области и Ереване с недвижимым имуществом были незаконно отчуждены по заниженной цене, в дальнейшем земельные участки были перепроданы или заложены в банках, а сумма присвоена.

Согласно обвинению, один из участков в 2005 году был продан экс-командующему 3-им армейским корпусом, сыну бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова - Григорию Хачатурову.

По словам генпрокурора, государству нанесен ущерб в размере порядка 5,9 млрд драмов ($14,9 млн).

Армения Григорий Хачатуров Юрий Хачатуров
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