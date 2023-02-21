Байден и Дуда обсудили в Варшаве поддержку Украины и усиление НАТО

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден и президент Польши Анджей Дуда затронули на встрече в Варшаве темы поддержки Украины и усиления НАТО, сообщает Белый дом.

Кроме того, Байден в ходе переговоров высоко оценил помощь Польши украинским беженцам.

Также лидеры обсудили усиление сотрудничества по вопросам энергетики, в частности - в сфере ядерной энергетики. Также они обменялись мнениями по вопросам обороны.

Байден прибыл в Польшу вечером в понедельник, его визит продлится до 22 февраля. Ожидается, что позже во вторник американский президент выступит с речью в центре польской столицы.