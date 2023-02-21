Президент США пообещал неустанную поддержку Украины и единство НАТО

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заверил, что Вашингтон готов к долговременной поддержке Украины и пообещал единство НАТО по этому вопросу.

"Нет никаких сомнений в том, что наша поддержка Украины останется непоколебимой. Единство в НАТО сохранится. Мы не устанем", - заявил Байден во вторник, выступая у Королевского замка в Варшаве.

"Украина никогда не станет победой для России", - добавил он.

Помимо этого, американский президент напомнил, что позднее на этой неделе США введут новые санкции против РФ.

Байден прибыл в Польшу вечером в понедельник, его визит продлится до 22 февраля.

Накануне американский лидер посетил Киев, где провел переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским и заявил, что Вашингтон планирует выделить Украине новый пакет военной помощи на $500 млн.