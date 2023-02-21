Речь Байдена в Польше не станет ответом на послание Путина Федеральному Собранию

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Выступление президента США Джо Байдена позже во вторник в Варшаве не задумано как ответ на послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, заявил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Мы не планировали это выступление как какой-то ответ... Это не конкурс по риторике с кем бы то ни было", - сказал Салливан, чьи слова приводят европейские СМИ.

По его словам, у Байдена будет речь о "ценностях и видении того, как должен выглядеть мир, который мы стараемся построить и защитить".

"Выступление Байдена будет главным образом сосредоточено на конфликте на Украине, но, конечно же, и на более широком противостоянии между теми агрессорами, которые пытаются разрушить фундаментальные принципы, и теми демократиями, которые мы объединяем, чтобы попытаться их отстоять", - указал Салливан.

Ранее сообщалось, что Байден находится в Польше. Ожидается, что позже во вторник он выступит с речью, в которой, среди прочего, поднимет тему Украины.