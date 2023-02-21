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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:04

Великобритания и Франция надеются, что РФ передумает приостанавливать участие в ДСНВ

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Британские власти надеются, что Москва пересмотрит решение приостановить свое участие в ДСНВ, заявил во вторник представитель премьер-министра Великобритании Макс Блейн.

"Контроль над вооружениями необходим для безопасности нашей планеты", - приводят западные СМИ слова Блейна.

Франция в свою очередь выразила сожаление в связи с объявленным решением и призвала РФ вернуться в ДСНВ. "Франция напоминает, что Договор СНВ представляет собой главный инструмент международной архитектуры контроля над ядерными вооружениями и стратегической стабильности. (...) Она призывает Россию проявить ответственность и скорее отказаться от своего объявления о приостановке участия", - говорится в коммюнике французского МИД.

В документе отмечается, что Франция с обеспокоенностью приняла к сведению заявление о том, что РФ готова провести испытание ядерного оружия, если его проведут США.

В Париже также напомнили о важности Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой, "который Россия подписала и ратифицировала". "Наконец, Франция призывает (...) Россию соблюдать декларацию глав государств и правительств "пятерки" от 3 января 2022 года о предотвращении ядерной войны и гонки вооружений", - сообщается в коммюнике МИД.

Президент РФ Владимир Путин ранее во вторник заявил о том, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ.

Великобритания Франция
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