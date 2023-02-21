В ООН призвали РФ и США возобновить действие ДСНВ

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - ООН призывает Москву и Вашингтон возобновить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявил во вторник представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"США и Россия должны без задержек возобновить действие ДСНВ", - сказал Дюжаррик на брифинге.

Он отметил, что подобные соглашения способствуют безопасности во всем мире, а их несоблюдение может повлечь катастрофические последствия.

Президент РФ Владимир Путин ранее во вторник заявил о том, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ.