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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Фрегат "Адмирал Горшков" отправился в дальний поход с ракетами "Циркон" и "Калибр"

Корабль отправится в Атлантический и Индийский океаны, а также Средиземное море

Фрегат "Адмирал Горшков" отправился в дальний поход с ракетами "Циркон" и "Калибр"
Подготовка фрегата "Адмирал Горшков" к выходу на службу в Североморске
Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Один из самых современных кораблей ВМФ России – фрегат "Адмирал Горшков" отправился в дальний поход.

Церемония выхода корабля на боевую службу состоялась в среду под руководством президента РФ Владимира Путина, она прошла в режим видеоконференции.

Командир корабля Игорь Крохмаль заявил, что перед походом фрегатом пройден полный цикл подготовки. "На корабль загружен боекомплект ракет "Циркон", Калибр", средств противовоздушной обороны, торпедного вооружения и артиллерии. Экипаж корабля готов к выполнению задач боевой службы", - сказал Крохмаль на церемонии, кадры которой показал телеканал "Россия-24".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что фрегат "Адмирал Горшков" отправится в дальний поход в Атлантический и Индийский океаны, а также Средиземное море. По его словам, корабль способен наносить точечные и мощные удары по "противнику на море и на суше". Он отметил, что ракеты "Циркон" могут развивать скорость до 9 Махов и преодолевать любую систему ПВО-ПРО.

"Основные усилия боевого похода будут сосредоточены на противодействие угрозам России, на совместном с дружественными странами поддержании регионального мира и стабильности",- сказал Шойгу.

"После учений, тренировок будут отрабатываться действия экипажа по применению гиперзвукового оружия и крылатых ракет большой дальности в различных условиях обстановки",- сказал министр.

11 декабря "Адмирал Горшков" прибыл на базу в Североморск после технического обслуживания на "Кронштадском морском заводе", сообщали военные.

21 декабря на заседании коллегии Минобороны РФ Путин заявил: "В начале января следующего года на боевую службу выйдет фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" с новейшими, не имеющими никаких аналогов в мире гиперзвуковыми ракетными системами морского базирования "Циркон".

В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию Путин заявил, что ракета "Циркон" будет способна поражать наземные и надводные цели на дальности свыше 1 тыс. километров со скоростью около 9 Махов.

"Циркон" – новая российская гиперзвуковая ракета разработки и производства реутовского НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ).

По официальной информации, "Адмирал Горшков" участвовал в испытаниях "Циркона".

Также среди основного ударного вооружения фрегата "Адмирал Горшков" - крылатые ракеты "Калибр" ("Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Адмирал Горшков ВМФ РФ Минобороны РФ
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