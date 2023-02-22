Корабли РФ, КНР и ЮАР проведут артиллерийские стрельбы на учениях в Индийском океане

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Российский фрегат "Адмирал Горшков, оснащенный гиперзвуковыми ракетами "Циркон", совместно с кораблями военно-морских сил (ВМС) Китая и ЮАР выполнит артиллерийские стрельбы на совместных учениях в Индийском океане, сообщили в среду в пресс-службе Северного флота РФ.

"Активная часть учения пройдет с 25 по 27 февраля. В море будут выполнены совместные артиллерийские стрельбы, тактическое маневрирование", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что моряки трех стран отработают действия групп по досмотру и освобождению захваченного судна, оказанию помощи судну, терпящему бедствие, отражение атак средств воздушного нападения противника.

"Российскую Федерацию на учении представляют фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" и средний морской танкер "Кама" Северного флота. ВМС Китая представлен фрегатом "Жичжао", эсминцем "Хуайнань" и судном обеспечения "Кэкэсилиху", ВМС ЮАР - фрегатом "Менди"", - сообщил флот.

По данным Севфлота, в учении в качестве наблюдателя примут участие представители ВМС Бразилии.

Сообщается, что в среду в порту Ричардс-Бей Южно-Африканской Республики прошла торжественная церемония открытия трехстороннего военно-морского учения, в котором примут участие корабли Военно-морского флота России, Южно-Африканских национальных сил обороны и военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая.

"На торжественной церемонии открытия присутствовал главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов, заместитель главнокомандующего военно-морскими силами Китая вице-адмирал Ли Юйцзе, заместитель начальника объединенного командования ЮАР контр-адмирал Бубеле Мхлана и другие почетные гости", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что в ходе выступления Евменов отметил глубокую заинтересованность ВМФ РФ "в укреплении военно-морского сотрудничества между российскими, китайскими и южноафриканскими моряками".

Фрегат "Адмирал Горшков" отправился 4 января в поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю. Церемония выхода корабля на боевую службу прошла под руководством президента РФ Владимира Путина в режиме видеоконференции.